La sala Seven Sins de O Grove acoge mañana la antesala de lo que será festival Nos Seus Pés

Una de las jornadas del festival en una pasada edición D.A.

El festival solidario Nos Seus Pés dará el pistoletazo de salida a su VIII edición mañana, 26 de septiembre, con un evento especial en la sala Seven Sins de O Grove, organizado con la colaboración de Moito Ruído. Esta jornada servirá como antesala de lo que será el festival los días 16, 17 y 18 de octubre en la Praza do Corgo.

Bajo el título Nos Seus Pés x MQNPQS 2026, la cita comenzará a las 23:30 horas y reunirá a diferentes artistas locales en una noche donde se fusionan de nuevo la música y una causa solidaria. Para esta ocasión sí será necesario adquirir entradas a un precio de 5 euros.

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Uno de los momentos centrales de la noche será la presentación en directo del nuevo álbum de Skiavi, MQNPQS (Mellor Que Nunca Peor Que Sempre). Natural de O Grove, el artista lleva años forjando de manera independiente un proyecto centrado en la música urbana, construyendo una identidad y un universo artístico propio.

La programación contará también con la actuación del meco Nico666, Thomarchi, Skiavi y Danivrz. Además habrá punto de venta de merchandising de ediciones anteriores del festival y todo lo recaudado se destinará a la misma ONG, Proem-aid.

Desde la organización consideran que esta primera cita servirá de “aperitivo” para la programación principal del festival nacido en 2018, Nos Seus Pés. Tres jornadas en las que se combinará gastronomía, actividades para públicos de todas las edades y conciertos gratuítos.