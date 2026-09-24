Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

La sala Seven Sins de O Grove acoge mañana la antesala de lo que será festival Nos Seus Pés

Redacción Arousa
24/09/2026 22:23
Una de las jornadas del festival en una pasada edición
D.A.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El festival solidario Nos Seus Pés dará el pistoletazo de salida a su VIII edición mañana, 26 de septiembre, con un evento especial en la sala Seven Sins de O Grove, organizado con la colaboración de Moito Ruído. Esta jornada servirá como antesala de lo que será el festival los días 16, 17 y 18 de octubre en la Praza do Corgo.

Bajo el título Nos Seus Pés x MQNPQS 2026, la cita comenzará a las 23:30 horas y reunirá a diferentes artistas locales en una noche donde se fusionan de nuevo la música y una causa solidaria. Para esta ocasión sí será necesario adquirir entradas a un precio de 5 euros.

El festival solidario ‘Nos Seus Pés’ vuelve a la Praza do Corgo del 16 al 18 de octubre

Más información

Uno de los momentos centrales de la noche será la presentación en directo del nuevo álbum de Skiavi, MQNPQS (Mellor Que Nunca Peor Que Sempre). Natural de O Grove, el artista lleva años forjando de manera independiente un proyecto centrado en la música urbana, construyendo una identidad y un universo artístico propio.

La programación contará también con la actuación del meco Nico666, Thomarchi, Skiavi y Danivrz. Además habrá punto de venta de merchandising de ediciones anteriores del festival y todo lo recaudado se destinará a la misma ONG, Proem-aid.

Desde la organización consideran que esta primera cita servirá de “aperitivo” para la programación principal del festival nacido en 2018, Nos Seus Pés. Tres jornadas en las que se combinará gastronomía, actividades para públicos de todas las edades y conciertos gratuítos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620