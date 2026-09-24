Herido grave un motorista tras una colisión múltiple con un camión y un coche 

Una ambulancia del 061 D.A.

Un motorista tuvo que ser atendido y trasladado de urgencia esta tarde tras verse implicado en una colisión frontal múltiple con un turismo y un camión. Al parecer se trataba de un hombre de unos 40 años que sufrió graves daños en un pie y presentaba también un fuerte golpe en la cabeza por la colisión contra los vehículos.

Un coche atropella a dos ciclistas polacos en Vilalonga Más información

El accidente se produjo poco después de las 13:00 horas en la calle Antonio Mestre y hasta el lugar se desplazaron miembros de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, el Servicio Municipal de Emergencias de O Grove y agentes de la Policía Local.