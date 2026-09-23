Las obras de Luis A. Mestre arrancarán en la Praza de Arriba a partir del 14 de octubre

Imagen de la calle Luis Antonio Mestre en O Grove Mónica Ferreirós

La esperada transformación de la calle Luis A. Mestre, en O Grove, está más cerca de convertirse en una realidad.

Esto es así porque, tal y como aseguró el alcalde de la localidad, José Cacabelos, las obras está previsto que arranquen el miércoles 14 de octubre, dos días después de que termine la Festa do Marisco y, por lo tanto, hayan dejado la villa meca los miles de visitantes que se esperan.

Actualmente, señaló el edil, los trabajos están pendientes de adjudicación definitiva, trámite que se someterá al Pleno que se celebra el próximo miércoles 30 de septiembre. Al concurso público de licitación únicamente se presentaron dos empresas, Movimientos de áridos y Construcciones de Arosa S.L. (Marconsa) y UTE Proyecon Fechi y, será la primera de ellas, la que finalmente ejecute estos trabajos.

Debido a la envergadura de la obra –el proyecto cuenta con un presupuesto de 2,6 millones de euros que estarán financiados al 65% por la Xunta y el 35% por el Concello a través del Plan Extra de la Diputación– la reforma se hará por tramos. De esta manera, Cacabelos confirmó que los trabajos se iniciarán en la Praza de Arriba dirección Borreiros.

Debido a que se trata de una de las arterias principales de entrada y salida de la localidad, la obra, señaló el alcalde “ten moitas dificultades de execución” y, por tanto, lo previsto es que se vayan abriendo y cerrando los tramos según vayan avanzando con los trabajos.

Estas obras tienen un plazo de ejecución de ocho meses –deberían de estar acabadas en junio del 2027– y el objetivo es transformar una carretera convencional en una vía urbana de carácter municipal que priorice el peatón, mejore la accesibilidad, ordene el espacio público y cree un entorno urbano de calidad que contribuya a la mejora de la habitabilidad y la cohesión social entre todos los vecinos y vecinas.