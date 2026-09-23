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O Grove

La Festa do Marisco adelanta su inauguración y encenderá los fogones desde la mañana

El resto del programa mantiene sus horarios hasta su clausura el día 12

C. Hierro
23/09/2026 13:10
Colas en la inauguración de la Festa do Marisco de este año
Colas en la inauguración de la Festa do Marisco del año pasado
Mónica Ferreirós
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La LXIII Festa do Marisco llega con novedades. A falta de una semana de que empiece una de las citas gastronómicas más importantes de Galicia, desde el Concello señalan que, este año, como medida excepcional la inauguración tendrá lugar a las 12:30 de la mañana, lo que estirará durante unas horas más su celebración.

A partir de esa hora, por tanto, se encenderán los fogones que no se apagarán hasta el lunes día doce para servir gran variedad de mariscos a los vecinos y vecinas del municipio y, por su puesto, a los miles de visitantes que no faltan, año tras año, al evento.

La razón de este cambio de última hora, ya que el programa publicado indicaba que la inauguración sería a las 19:00 horas, se debe al éxito de turismo que vive O Grove en esta época. Esta decisión, por tanto, señalan que provocará que la localidad "non baixe o ritmo" en cuanto a afluencia de visitantes y continúe viviendo una "tempada alta ata mediados de outobro".

Programa

Además de marisco, este evento ofrece a los asistentes mucho más. Así, la jornada inaugural comenzará, además de con mesas llenas desde la mañana, con una nueva entrega del ForoAcui en el auditorio municipal.

A las diez y media de la noche darán comienzo los conciertos de la mano de Os Firrás.

Durante el resto de jornadas, los directos, de la mano de artistas como 9Louro, Sés, sanguijuelas del Guadiana o Dorian, se mezclarán con otras muchas actividades diseñadas para todos los públicos. Así, como en ediciones anteriores el evento contará con una feria de oportunidades, con juegos infantiles o demostraciones de música tradicional.

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