El Concello continúa el plan de mejora de calles con obras en el barrio de O Montiño

Obras en la zona de O Montiño en O Grove

El Concello de O Grove continúa el plan de mejora y humanización de calles realizando trabajos en vías situadas en el barrio de O Montiño. Tal y como señala el alcalde, José Cacabelos, actualmente las obra se centran el las zonas más estrechas.

Estas reformas vienen a completar, indica el edil, otras ya realizadas en zonas como O Sineiro. En total, detalla, este año el Concello ha invertido unos dos millones de euros para renovar hasta 18 calles situadas en diferentes puntos del municipio.

Los trabajos en cada una de ellas –algunos ya están ejecutados y otros comenzarán en breve– se centran en la mejora de saneamientos, cambiando totalmente las tuberías y el abastecimiento de pluviales y, además, y en la renovación del pavimento, sustituyendo las plaquetas por hormigón. Este reemplazo, indica Cacabelos, permitirá eliminar los problemas que ocasionaban las baldosas que se levantaban y, por lo tanto, permitirá un mejor mantenimiento de las calles lo que se traduce, detalla el edil, en un ahorro para las arcas municipales.

Tras estos trabajos, las vías en las que está previsto actuar para mejorar la accesibilidad y la estética son las ubicadas en la zonas de Peralto, Outeiriño y Concepción Arenal.