Abre el plazo para renovar el DNI o el pasaporte en O Grove los días 15 y 22 de octubre 

Imagen de archivo de la Unidad móvil de la Policía Nacional

La oficina móvil de la Policía Nacional volverá a visitar O Grove los días 15 y 22 de octubre. En esta ocasión, la furgoneta cambiará de ubicación y se instalará en la calle Alcalde Xacobe Barral, a la altura del número tres.

Todas aquellas personas interesadas en realizar trámites de renovación o de primera expedición del DNI o del pasaporte ya pueden pedir cita –requisito indispensable– a través de la página web oficial del Concello.

Desde la Policía Nacional insisten a los vecinos y vecinas la necesidad de traer la documentación obligatoria para realizar los trámites, ya que de no ser así, no podrán hacerse.