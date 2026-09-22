O Grove inicia un plan de limpieza en sus calles y vías tras el uso y desgaste del verano Cedida

El Concello de O Grove reinicia su plan de limpieza de calles para solucionar los problemas de suciedad derivados de los meses de verano y de más actividad y turismo en el municipio. Se trata de un plan que el Concello ya llevó a cabo en verano con máquinas y camiones a presión para limpiar las aceras y que ahora vuelve a ejecutar para limpiar en profundidad la villa meca.

Los trabajos comenzaron en la rúa Juan XXIII, donde ya se ha limpiado uno de los márgenes, y continuarán, cuando se finalice en este tramo, en Avenida de Portugal, Avenida do Conde, Terra de Porto y Paseo de Lordelo. Estos trabajos comienzan además pocos días antes de que el Concello inicie su esperada Festa do Marisco el próximo 1 de octubre.