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O Grove

El festival solidario ‘Nos Seus Pés’ vuelve a la Praza do Corgo del 16 al 18 de octubre

Una vez más la organización busca recaudar fondos en favor de la ONG Proem-Aid

Fátima Pérez
22/09/2026 21:45
Festival solidario para personas refugiadas ‘Nos Seus Pés’
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El festival solidario para personas refugiadas ‘Nos Seus Pés’ volverá a la Praza do Corgo del 16 al 18 de octubre. El certamen celebra este año su VIII edición con un cartel musical que volverá a colmar la plaza meca en favor de Proem-Aid, una ONG española que opera en el Mar Mediterráneo para ayudar y rescatar a quienes se encuentran en peligro en el agua.

El festival comenzará el viernes 16 con DJ Harrison, Mighnai Children y Rager. El sábado 17 la jornada contará con una sesión vermú a cargo de la Orquestra Bravú Xangai mientras que por la noche se dará paso a Noite con Muaré, Rebeliom do Inframundo, Trapallada y Verusk. El domingo 18, último día, los protagonistas musicales serán @Deviño y Miguel Froján.

Las entradas, al igual que en anteriores ediciones, serán gratuitas, pero todo lo que se pueda recaudar en el evento irá destinado a esta ONG con el objetivo de poner en boca de todos los derechos de los refugiados. El Concello de O Grove colaborará un año más en esta iniciativa al ceder la carpa destinada a la Festa do Marisco una vez que finalice la celebración. 

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