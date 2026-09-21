‘O Meco’ se subirá de nuevo al escenario del auditorio con pases el 13 y 14 de noviembre

Imagen de una de las escenas del montaje teatral de ‘O Meco’ Cedida

La obra ‘O Meco’, de la mano del grupo de teatro Enxebre y la Banda de Música de O Grove, volverá a los escenarios de la localidad el próximo mes de noviembre.

Debido al éxito de las funciones programadas a finales del mes de mayo, ambas entidades han decidido volver a unirse para interpretar esta obra que se trata de una reinterpretación contemporánea de la leyenda de O Grove, en la que esta figura simboliza la respuesta popular frente al abuso de poder.

Las fechas escogidas para su vuelta son los días 13 y 14 de noviembre –con posibilidad de ampliar y realizar un tercer pase el día 15– en el Auditorio municipal.

Las entradas, señalan desde la Banda de Música se pondrán a la venta a partir del sábado, 3 de octubre, en los establecimientos Copyman, Galería Besada, Abril y Casa Abel. Además, desde la agrupación esperan contar con un puesto de venta de lotería y otros artículos durante la Festa do Marisco, stand en el que también se podrían adquirir los tickets. El precio es de diez euros.

A pesar de que esta obra se llevó a escena muchas veces, esta función es la primera en la que colaboran diferentes ámbitos culturales y profesionales de la localidad, es por ello que, de nuevo, esperan agotar la venta de entradas.