O Grove programa actividades en la biblioteca para fomentar la lectura entre los más jóvenes

Las actividades se realizarán en la biblioteca Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove programa un mes de octubre con diferentes actividades en la Rede de Bibliotecas con el objetivo de fomentar la lectura entre los niños, jóvenes y mayores.

Para ello habrá visitas a estos espacios por parte de los escolares, arrancarán los clubs de lectura y se desarrollarán sesiones de cuentacuentos o talleres creativos.

Así durante todo el mes se llevarán a cabo actividades de formación destinados al alumnado de Educación Infantil y Primaria de los diferentes centros escolares de la villa. Habrá dos modalidades, la primera consistirá en visitas de los niños y niñas a las bibliotecas para conocer de primera mano las instalaciones y su funcionamiento y, la segunda, serán actividades que el personal de las bibliotecas realice en los distintos colegios.

Además, a principios de octubre, concretamente el día 9, arrancarán los clubs de lectura para personas adultas, para adolescentes y para niños y niñas. 'Café con libros', 'Os guays' y 'Peque lectores' se volverán a juntar para compartir experiencias, necesidades e intereses, en el caso del primero y potenciar la imaginación, la creatividad y mejorar el léxico y las formas de expresión en los otros dos grupos.

24 de octubre

Para celebrar el Día da Biblioteca, que es el próximo 24 de octubre, el Concello ha preparado diferentes citas diseñadas para públicos de todas las edades.

La primera es el día 9 a las cinco y media de la tarde en la Biblioteca Municipal de O Grove con el taller creativo 'Monicreques de calcetín' de la mano de Galitoon y dirigido a un público infantil de cuatro a ocho años.

El viernes 16, en la misma ubicación y en el mismo horario, habrá una sesión de cuentacuentos. La actividad, 'Aprendendo a querer', está diseñada para niños y niñas a partir de los cuatro años.

La semana siguiente la programación se traslada a la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey a través del programa +Música de la Diputación. Así, tendrá lugar el espectáculo 'Berce do son' a cargo de la violoncelista Susana Blanco que presenta un viaje inmersivo en el que se mezclan obras clásicas con creaciones propias que invitan a bailar, cantar y jugar. En este caso el show está pensado para pequeños de uno a cuatro años acompañados por un adulto.

Por último, está programado 'Quen dixo medo' para el 30 de octubre, de nuevo, en la biblioteca. En este caso se subirá al escenario la compañía Barafunda para presentar una sesión de clown ambientado en las historias de la noche de Samaín con juegos musicales, globos y efectos dirigida a un público a partir de los cinco años.

Las personas interesadas en acudir a alguna de estas actividades -son todas gratuitas- deben inscribirse previamente a través de la propia biblioteca, del teléfono 986 73 23 41, del correo biblioteca@concellodogrove.es o en las redes sociales.