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O Grove

Las fiestas en honor a San Martiño fichan a las orquestas La Fórmula, Trébol, y Kubo

La celebración será los días diez y once de noviembre

C. Hierro
21/09/2026 21:55
Cartel de las Festas de San Martiño en O Grove
Cartel de las Festas de San Martiño en O Grove
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La organización de las fiestas en honor a San Martiño ya tiene todo preparado para los días diez y once de noviembre.

La programación arrancará el viernes a las cinco de la tarde con un magosto popular y animación infantil en O Corgo a cargo de X-Quatro. Por la noche serán las orquestas Miramar y La Fórmula primero y el Dj Skiavi después, los encargados de hacer bailar a vecinos y visitantes hasta bien entrada la madrugada.

Al día siguiente la jornada comenzará a las once y media de la mañana con la misa solemne cantada con la Coral Polifónica de la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove. A la una tendrá lugar la lectura del pregón de la mano de José Alfredo Bea ‘Fredi’, Presidente de la Federación Galega de Piragüismo y cinco veces subcampeón del mundo y la actuación del grupo Cantodorxo. Además, habrá una degustación de callos amenizado por la orquesta Trébol.

A las seis está programado un concierto de la Banda de Música de O Grove en la Praza de O Corgo y, por la noche, cerrarán los festejos las actuaciones de las orquestas Trébol y Kubo, además de la lectura del ‘conxuro’ y el reparto de queimada de forma gratuita a todos los presentes.

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