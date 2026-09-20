O Grove moderniza la recogida de basura e invertirá 150.000 euros en un centenar de contenedores nuevos

Imagen de archivo de unos depósitos de la basura DA

El Concello de O Grove modernizará el servicio de recogida de basura con la adquisición de más de un centenar de nuevos contenedores. En concreto serán 108 nuevos depósitos de carga lateral, con una capacidad de unos 2.900 litros. En concretos, se dotará al Concello de 32 unidades para la fracción de resto, otros 32 para envases ligeros, otros 32 para papel y cartón y un total de doce contenedores para vidrio. El contrato se encuentra ya en licitación por un precio de 150.000 euros, IVA incluido, y las empresas tienen hasta el próximo 6 de octubre.

“A renovación e ampliación deste parque de contedores contribúe a mellorar a calidade da recollida separada, a incrementar as taxas de reciclado e a unha considerable redución dos residuos anuais que van a Sogama, optimizando así a xestión local dos residuos urbanos e avanzando cara os obxectivos legais establecidos.”, destaca el Concello en los pliegos.

En cuanto a las características que deben cumplir los nuevos contenedores, deben ser gris oscuro, mientras que el color de las tapas será el elegido por el Concello según la fracción que debe depositarse en su interior (restos, envases, papel y cartón o vidrio). Los depósitos deberán entregarse en un máximo de ocho semanas desde la firma del contrato, sin posibilidad de una prórroga y contarán con un plazo de garantía de dos años, que comprende la reposición integral de los que presenten defectos en un plazo máximo de dos semanas desde su comunicación. Además, el adjudicatario se comprometerá a garantizar la disponibilidad de piezas de reposición durante cinco años.

Limpieza de playas

Además de esta nueva adquisición, el Concello sacó también a licitación la suministración de una máquina cribadora de arena, remolcada y accionada por tractor, destinada a la limpieza y mantenimiento de las playas mecas, por un precio de 76.000 euros.

Así pues, desde la administración local explican en los pliegos que el contrato se justifica en el “cumprimento das obrigas municipais do servizo de limpeza e mantemento das praias do termo municipal, no que moitas delas están integradas no Complexo Intermareal Umia-O Grove, espazos incluídos na Rede Natura 2000 e con figuras de protección ZEPA e Ramsar”.

El tractor deberá tener, así, más de 2,50 metros de ancho y una altura igual o inferior a 2,60 metros en posición de transporte y una longitud de, como máximo, siete metros, incluida la lanza de enganche, mientras que el peso, igualmente, debe ser inferior a los 3.300 kilos, entre otros requisitos técnicos.

Una nueva dotación para la limpieza y acondicionamiento de las playas, especialmente, de cara a la temporada estival. Las empresas pueden presentar sus ofertas a través de la plataforma Silex de la Xunta de Galicia, como máximo, hasta el próximo día 6 de octubre.