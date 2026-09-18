El Foro La Toja pondrá el foco en la IA, la crisis de Ceuta y la geopolítica en su octava edición

La organización presentó el programa y ponentes de su nueva edición Cedida

La octava edición del Foro La Toja, que se celebrará entre el 1 y el 3 de octubre en A Toxa bajo el lema ‘Un mundo en desorden’, pondrá el foco este año en la Inteligencia Artificial, la geopolítica, la seguridad o el crimen organizado a lo largo de varias mesas y debates.

Como ya es habitual desde la primera edición del Foro en 2019, se ha invitado al Rey Felipe VI para que presida la sesión inaugural. Además, Carlos López Blanco, presidente del comité organizador será el encargado de la sesión de clausura del sábado 3 de octubre, junto a Svetlana Tijanovskaya, líder de la oposición democrática en Bielorrusia, y Josep Borrell, alto representante de la UE para asuntos exteriores y política de seguridad durante 2019 hasta 2024. También estarán presentes figuras como Alfonso Rueda, presidente de la Xunta; Carlos Cuerpo, ministro de Economía y vicepresidente de España; Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña; el líder popular Alberto Núñez Feijóo; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; o los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy, entre otros. También se ha anunciado a Marcelo Rebelo de Sousa, expresidente de Portugal, como el Premio Josep Piqué.

En cuanto a las mesas redondas, el programa incluye entre los debates una sesión sobre la crisis de Ceuta y las relaciones políticas hispano-marroquíes, uno de los temas de más actualidad de la programación. Será una de las cuestiones enmarcadas en la temática de este año, ‘Un mundo en desorden’, en un espacio concebido para fomentar la conversación pública desde el rigor, el pluralismo y el intercambio de ideas, según señalaron en el acto de presentación el Foro La Toja.