Una colisión en el centro de O Grove provoca retenciones y obliga a trasladar a una mujer al PAC
El golpe se produjo en la rúa Castelao, cuando un vehículo salía marcha atrás de un estacionamiento en batería
Una colisión entre dos vehículos en el centro de O Grove provocó retenciones poco después de las 11:00 horas de esta mañana. Al parecer, uno de los coches, que salía marcha atrás de un estacionamiento en batería en la rúa Castelao, impactó contra otro vehículo que circulaba con normalidad por su carril.
En este segundo coche viajaba una mujer que tuvo que ser trasladada al PAC después de que saltase el airbag y sufriese algunas lesiones de carácter leve.
La rúa Castelao, una de las vías más céntricas de la villa meca, cuenta únicamente con un carril y es de sentido único, por lo que los trabajos de limpieza de la calzada tras el accidente provocaron una larga cola de vehículos.
Según informan los medios, la situación ya se ha normalizado y la vía ya está limpia y abierta al tráfico.