Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Una colisión en el centro de O Grove provoca retenciones y obliga a trasladar a una mujer al PAC 

El golpe se produjo en la rúa Castelao, cuando un vehículo salía marcha atrás de un estacionamiento en batería

Fátima Pérez
17/09/2026 12:04
Imagen de archivo del centro de saúde de O Grove
Imagen de archivo del centro de saúde de O Grove
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Una colisión entre dos vehículos en el centro de O Grove provocó retenciones poco después de las 11:00 horas de esta mañana. Al parecer, uno de los coches, que salía marcha atrás de un estacionamiento en batería en la rúa Castelao, impactó contra otro vehículo que circulaba con normalidad por su carril.

En este segundo coche viajaba una mujer que tuvo que ser trasladada al PAC después de que saltase el airbag y sufriese algunas lesiones de carácter leve.

La rúa Castelao, una de las vías más céntricas de la villa meca, cuenta únicamente con un carril y es de sentido único, por lo que los trabajos de limpieza de la calzada tras el accidente provocaron una larga cola de vehículos.

Según informan los medios, la situación ya se ha normalizado y la vía ya está limpia y abierta al tráfico.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620