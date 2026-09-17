Cuenta atrás para el Marisco 2026: O Grove instala la carpa de la fiesta

Trabajos de instalación de la carpa que acogerá la Festa do Marisco Cedida

A menos de dos semanas para que los mejores productos del mar lleguen hasta O Grove, el Concello trabaja ya en la instalación de la gran carpa que acogerá la Festa do Marisco 2026 desde el próximo 1 de octubre.

Prácticamente todo está listo ya, después de que la administración sacara a licitación el último contrato referente a la suministración del producto del mar para la fiesta en el que se contempla la almeja fina, babosa y japónica, así como camarón, nécora, percebe y berberecho. Este contrato se licitó por valor de 96.938 euros.

Tras la mesa de contratación, que se celebró este martes día 15 con representantes de la Confraría de San Martiño de O Grove -la única que se presentó a la oferta para los siete lotes solicitados-, ahora será necesario comprobar que toda la documentación está en orden antes de formalizar la adjudicación del contrato.

Programación

En cuanto a la programación, como cada año el Marisco incluye también once días de conciertos gratuitos que este año inaugurará la agrupación cultural y músical meca Os Firrás el jueves 1 de septiembre a las 22:30 horas en la carpa de actuaciones. Los más esperados serán los de 9Louro el viernes día 2, Ocean Colour Scene el sábado 3, Sés el domingo 4, Sanguijuelas del Guadiana el día 9, Carlos Sadness el 10 y Dorian el 11 para cerrar la carta musical.

Más allá del sonido, también habrá, como en otras ediciones, la tradicional Feria de Oportunidades Grovestock que se inaugurará el 2 de octubre a las 11.30 horas en Plaza de O Corgo, la Conferencia ‘XXXVIII Ciclo Cultivando o mar’ como parte de la programación del Foro ACUI sobre recursos marinos y acuicultura en las Rías, jornadas gastronómicas organizadas por Emgrobes, así como regatas, queimada, actividades infantiles, y decenas de actividades que colmarán todo el calendario hasta el próximo 12 de octubre, jornada destinada a la iniciativa ‘Luce tu traje tradicional gallego’ y a despedir un año más la celebración meca por excelencia, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.