De Taburete a Dani Fernández: últimos coletazos de los conciertos de verano en El Náutico

Todavía queda verano y en San Vicente do Mar, en O Grove, se nota. Aunque oficialmente esta estación se despide el 23 de septiembre, vecinos y visitantes del municipio se resisten a decirle adiós.

Las altas temperaturas que se registran estos días y la música que no deja de sonar en El Náutico, hacen todavía más difícil decir adiós.

Y es que este local de música en directo ha dejado para estos últimos días de septiembre algunas de las actuaciones más esperadas por los cientos de fieles que cada día se dan cita en este emblemático establecimiento.

Así, los encargados de ponerle banda sonora a la noche de ayer fueron el grupo madrileño Taburete, quienes, como hacen anualmente, colgaron el cartel de no hay billetes. Esta banda es una de las fijas desde hace años en El Náutico, es por ello que sus fans esperaban con ganas este directo, que, como siempre, no les defraudó.

Hoy, el escenario se prepara para Dani Fernández, cantante que llega a O Grove de la mano de Repsol. El directo comenzará a las ocho de la tarde y las entradas fueron sorteadas por parte de la entidad organizadora, por lo que no existen tickets a la venta.