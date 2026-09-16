Carteles que no se ven y datos erróneos: EU critica la nueva señalización turística de O Grove

Uno de los nuevos carteles instalados en O Grove Mónica Ferreirós

Esquerda Unida reclama al gobierno municipal de O Grove que "revise e corrixa" las deficiencias que presenta la nueva señalización turística instalada en el marco del Plan de Sustentabilidade Turística en Destino 'A Gastromeca'. Así, indican que hay carteles que se ocultan detrás de árboles, otros que interrumpen la seguridad vial o que presentan datos erróneos.

La colocación de estos elementos, detalla el partido de la oposición, forma parte de un contrato para la implantación de un sistema integral de información y señalización turística inteligente. Dentro del proyecto, la señalización física contaba con un presupuesto superior a los 100.000 euros destinados a la fabricación, instalación y control de los 143 paneles distribuidos por el municipio.

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Después de revisar parte de ellos, aclaran desde EU, comprobaron la existencia de señales "parcialmente ocultas", otros colocados en puntos poco recomendados e incluso en indicaciones "cuxa orientación non se corresponde cos sentidos de circulación das vías". Entre las ubicaciones en las que ocurre, cuentan, se sitúa el puente de A Toxa o la entrada a la calle Pablo Iglesias,

Servicios inexistentes

Esquerda Unida advierte también de deficiencias en los datos incorporados en los nuevos carteles situados en los accesos a las playas. En concreto, cotan que en la señalización instalada en los arenales de O Carreiro y A Mexilloeira se incluyen servicios que actualmente no existen relacionados con la existencia de aseos, de banderas indicadores del estado del mar y servicio de soccorismo.

Para el partido, en este caso, el problema "vai máis alá dun simple erro informativo" ya que algunas de las indicaciones hacen referencia directa a la seguridad de las personas usuarias de las playas.

“Non estamos ante un único sinal mal colocado. Atopamos diferentes erros que se repiten en distintos puntos e por iso o Concello debe revisar o conxunto da actuación, non limitarse a corrixir os casos que nós poidamos sinalar”, insiste el portavoz, José Otero.

Recalcan que no cuestionan la necesidad de renovar la cartelería turística del municipio, si no que, lo que reclaman, es que la actuación se debe ejecutar de manera correcta y, el Concello, comprobar el resultado.

EU enmarca esta denuncia en el trabajo de "revisión e fiscalización" que la formación está realizando sobre la ejecución de los proyectos financiados con fondos europeos con el objetivo, indican, de comprobar el destino de los recursos y conocer que los proyectos se llevaron a cabo de manera correcta.

“Os fondos europeos representaron unha oportunidade importante para mellorar O Grove, pero precisamente pola contía dos recursos mobilizados é fundamental facer un seguimento rigoroso da súa execución. Imos continuar revisando estas actuacións, sinalando as deficiencias que atopemos e reclamando que cada euro invertido fose destinado a melloras reais para o municipio”, concluye Otero.