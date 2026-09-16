El barrio Vilavella recupera las fiestas de San Miguel de la mano de su asociación vecinal

Cartel de las Fiestas de San Miguel en el barrio de Vilavella

El barrio meco de Vilavella volverá a celebrar, después de tres décadas, las fiestas de San Miguel. Esto es así gracias a la labor de su asociación vecinal que, a pesar de llevar poco tiempo conformada, ya ha llevado a cabo diferentes actividades.

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Así, para estos festejos han diseñado un programa muy variado que arranca el propio día de San Miguel –29 de septiembre– con la celebración de misa en la Capilla de San Roque.

El sábado siguiente, 3 de octubre, será la jornada que acumule las actividades. A partir de las doce de la mañana arrancará la celebración con la música de los pasacalles recorriendo cada rincón del barrio para, después dar paso a una actuación de baile tradicional a cargo de la asociación Cantodorxo.

A la una comenzará la sesión vermú amenizada por Djow en la que la asociación pondrá a la venta doto tipo de pinchos y raciones y, además, para los más golosos, contará con una churrera. Al mismo tiempo se llevarán a cabo diferentes juegos populares.

Por la tarde está preparada una sesión de animación infantil que contará con un hinchable. Para cerrar el evento el dúo musical D2 se subirá al escenario del barrio a partir de las siete y media de la tarde.

Ya el domingo a partir de las doce de la mañana, y de la mano de los propietarios de la Taberna Canta Claro! se celebrará una sesión vermú en la que, de nuevo, no faltarán los pinchos, las raciones y, por supuesto, música en directo.