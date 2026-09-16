Abre el plazo para participar en una visita guiada al Complexo Intermareal Umia-O Grove

Los flamencos en la ensenada de O Bao en O Grove Gonzalo Salgado

La Diputación de Pontevedra abre mañana, jueves, a partir de las nueve de la mañana, el plazo de inscripción para participar en una visita guiada interpretativa por el Complexo Intermareal Umia-O Grove.

La actividad, que tendrá lugar el jueves 24 de septiembre a partir de las cuatro de la tarde, será gratuita y contará con 50 plazas. El objetivo de esta iniciativa. señalan desde el organismo provincial, es acercar a los vecinos y vecinas de este y de otros municipios, la riqueza natural de este espacio y dar a conocer el trabajo de conservación que se realiza dentro del proyecto europeo Biocosteiro.

Los encargados de guiar esta expedición serán expertos de SEO/BirdLife que ayudarán a los participantes a conocer mejor uno de los enclaves naturales más destacados de la provincia que cuenta, entre otras cosas, con la presencia de importantes poblaciones de aves migratorias.

Con esta visita al Complexo Intermareal Umia-O Grove, la Diputación cierra las actividades enmarcadas dentro del proyecto Biocosteiro que nació para poner en valor la franja marítimo-terrestre del espacio transfronterizo entre Pontevedra y Viana do Castelo,.