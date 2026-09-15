Las obras de la pasarela de A Toxa pendientes de cambiar la fijación para su culminación

Estado actual del paseo Cedida

Los trabajos para renovar la pasarela de madera de A Toxa se encuentran actualmente paralizados pendientes de la renovación de su fijación.

Tras desmontar todas las piezas que conforman esta estructura, el alcalde de O Grove, José Cacabelos, señala que se deben “cambiar os pivotes que sostenían a pasarela”. Esto es así, explica el edil, porque estos elementos causaban “moitos problemas” y es algo que, en un principio, no estaba previsto.

En la actualidad, por tanto, indica el regidor, todas las maderas están retiradas y la técnica se encuentra con gestiones con la empresa adjudicataria para poder incorporar en el proyecto la instalación del nuevo sistema de fijación.

El Concello ejecuta la mejora de la pasarela de A Toxa por un importe de 80.000 euros Más información

Esta situación, por tanto, retrasa la culminación de los trabajos que se iniciaron el pasado once de agosto y estaba previsto que se rematasen ese mismo mes. “Eu confío que nas próximas tres ou catro semanas esté avanzada e prácticamente terminada xa esta obra”, indica Cacabelos.

La actuación, que cuenta con una inversión que supera los 80.000 euros –partida financiada en su totalidad por el gobierno municipal– es muy demandada tanto por los vecinos como por los visitantes de O Grove, ya que, debido al estado en el que se encontraba, con la madera rota y la barandilla en muy mal estado, estaba totalmente inutilizada.

Nueva imagen

El proyecto de reforma de este espacio prevé, tras eliminar las tablas de madera, renovar por completo la imagen de esta pasarela. Así, se colocará un paseo fabricado en composite de plástico reciclado el que, según indicaron, ofrecerá una mayor resistencia tanto al paso del tiempo como a su uso y a la cercanía con el agua salada.

Un resultado similar es el que se espera lograr en la playa de Area da Cruz. En este caso, la obra estaba previsto que se realizase antes del verano pero debido, tal y como explicó el alcalde, a la complejidad de los trabajos debido al mal estado en el que se encuentra el paseo y a la presencia constante de bañistas en la zona, se retrasará, previsiblemente, hasta este mes. Este proyecto ya está adjudicado con un presupuesto que alcanza los 195.000 euros.