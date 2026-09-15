La Cofradía recibe 20.000 euros para la compra de semillas y material de vigilancia

Fachada de la Cofradía de Pescadores de O Grove Gonzalo Salgado

La Cofradía de Pescadores San Martín, de O Grove, ha recibido dos subvenciones por parte de la Diputación de Pontevedra que tienen como objetivo sufragar gastos corrientes del año 2026 y, además, realizar diferentes inversiones.

Por un lado dispone de un total de 15.581,82 euros destinados a la compra de semilla de almeja japónica para repartir entre los colectivos de marisqueo a pie y a flote.

Por el otro, recibió 4.202,17 euros para adquirir tanto material para la vigilancia, entre lo que destaca prismáticos, grilletes o defensas, como equipamientos informáticos y una impresora.

Estas ayudas, indican desde el pósito meco, sirven, por tanto, para la compra de material para usar en las labores de inspección y para el trabajo administrativo de la entidad y, además reprobar los bancos marisqueros debilitaros por la mortalidad que se sigue arrastrando desde el invierno de 2023.