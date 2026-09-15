El PP denuncia el estado "lamentable" del mirador de A Siradella

Estado en el que se encuentra el mirador y que critican ldesde el PP

El PP de O Grove critica el "lamentable" estado de conservación en el que se encuentra el mirador de A Siradella, punto que consideran uno de los lugares más emblemáticos del municipio por ser, entre otras cosas, la zona más alta de la península meca.

Los populares señalan que parte de las pasarelas de madera que forman este mirador están deterioradas, hay tablas rotas y huecos. Además, denuncian, las barandillas se encuentran en "mal estado" lo que supone, señalan, un riesgo para los vecinos y turistas que lo visiten.

Desde el partido critican especialmente que, tras haber puesto la situación en conocimiento del gobierno local, la única respuesta haya sido colocar "un simple folio" en el que se lee "Prohibido el paso - Obra en mantenimiento". E inciden que esta situación se alarga en el tiempo, porque ese cartel "lleva más de un año allí" sin que se le haya puesto una solución definitiva al problema.

“No se puede gestionar uno de los principales recursos turísticos de O Grove de esta manera. A Siradella merece una actuación urgente y no un folio pegado a una barandilla”, indican desde el PP.

Remanente

Desde el partido de la oposición recuerdan que en el Pleno se aprobó un remanente para en parte, cuenta, reparar estos accesos y otros similares. Es por ello que no conciben que esta zona continúe en este "estado lamentable".