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O Grove

El Festival de Maxia Solidario vuelve a O Grove con actividades los días 26 y 27 de septiembre

Las entradas se pueden retirar a cambio de donar alimentos para Cáritas

C. Hierro
15/09/2026 14:22
El auditorio de O Grove
El auditorio de O Grove
Mónica Ferreirós
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O Grove acoge los próximos días 26 y 27 de septiembre la tercera edición del Festival de Maxia Solidario. El evento, dirigido a un público de todas las edades, contará con artistas reconocidos nacionalmente.

‘The Magical Mystery Tour’ será el encargado de iniciar la programación con un show lleno de magia y humor para toda la familia. La cita es el sábado, a las siete de la tarde, en el auditorio.

Al día siguiente, la ilusión recalará en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey con “o espectáculo máis pequeño do mundo” el ‘Gran Circo das Pulgas’ de la mano del Mago JoseMari. Esta actividad tiene un aforo muy limitado por lo que se ofrecerán dos sesiones, la primera a las once y media de la mañana y la segunda a las 12:15. 

Desde el Concello indican que, si fuese necesario, se haría una tercera a la una. El colofón llegará a las seis de la tarde con la Gran Gala da Maxia en la que participarán el Mago Paco, el Mago JoseMari, el Mago Cliff, la Maga Dania Díaz y el Mago Nacho Samena.

Como es habitual, la magia, en O Grove, irá acompañada de solidaridad. Es por ello que, las personas que quieran asistir a alguno de los eventos deben retirar sus invitaciones a partir del día 21 en la biblioteca y, a cambio, donar alimentos para Cáritas.

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