Organizan un jornada para eliminar la hierba de la Pampa de O Grove

Imagen de la hierba de la Pampa en la autovía do Salnés Gonzalo Salgado

Galicia Ambiental, en colaboración con el Concello de O Grove y otras entidades locales, organiza, para el próximo sábado 26, una jornada de voluntariado que tiene como objetivo eliminar ejemplares de la hierba de la Pampa en el municipio.

La iniciativa, señalan, contará con dos líneas de trabajo. La primera se basará en la retirada de los plumeros de las plantas para impedir la dispersión de las semillas y, por tanto, su reproducción. La otra, desarrollará un trabajo de geolocalización y cartografiado de los ejemplares de esta planta que se encuentran en la zona con el fin de, posteriormente, elaborar un inventario actualizado de la presencia de la especie en la localidad y poder planificar las posteriores intervenciones de eliminación que, está previsto que comiencen el uno de enero.

Las personas interesadas en participar en el voluntariado deben inscribirse en el correo voluntariado@galiciaambiental.org. El punto de encuentro de la actividad será el aparcamiento de autobuses de A Toxa a las nueve de la mañana.

Desde Galicia Ambiental quieren implicar directamente a los vecinos y vecinas de toda la comarca de O Salnés en esta iniciativa y concienciar sobre la importancia de la conservación de este espacio natural. La participación ciudadana en est actividad, detallan, permitirá sumar conocimiento y capacidad de actuación sobre el terreno, al tiempo que contribuye a sensibilizar sobre el impacto que puede tener la expansión de esta hierba sobre los ecosistemas y la biodiversidad de los municipios salinienses.

Ubicación

La elección de O Grove para llevar a cabo este trabajo no es casual. Así, como indican desde Galicia Ambiental se trata de una zona “especialmente sensible” por la presencia de esta especie invasora.

Es por ello que desde la asociación, en colaboración con el Concello, se han realizado otras muchas actuaciones como esta para evitar que la expansión de esta hierba continúe avanzando.

Desde la asociación consideran “prioritario mantener unha vixilancia e actuación continuadas” combinando la retirada de los elementos reproductivos, el seguimiento de los ejemplares y su eliminación progresiva. Animan, así, a todos los vecinos y vecinas de la comarca de O Salnés, a participar en esta iniciativa para “localizar, retirar, cartografar e eliminar” la hierba de la Pampa de O Grove.