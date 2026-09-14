Emgrobes reparte 150 en vales descuento en su fiesta “Volta ao cole”

Imagen de la fiesta infantil organizada por Emgrobes

La asociación de empresarios de O Grove, Emgrobes, organizó para las familias del municipio una fiesta de “Volta ao cole” que reunió a decenas de personas en la Praza do Corgo. Además de hinchables, actividades con agua y hasta un toro mecánico, la entidad quiso agradecer la confianza depositada por los vecinos y vecinas a la hora de comprar los libros de texto y material escolar en comercios locales, con el sorteo de un vale valorado en 150 euros.

La ganadora del bono fue una vecina de O Grove, Graciela Blanco, quién participó en el sorteo tras haber adquirido productos, entre otros establecimientos, en Gaivota, un negocio local situado en la aldea Comercial de A Toxa.

Tras finalizar esta campaña de vuelta al cole, Emgrobes ya se encuentra inmerso en la organización del resto de iniciativas que llevarán a cabo durante los próximos meses con el objetivo de promocionar los comercios del municipio.

Entre ellas, destacan la feria de oportunidades ‘Grovestock’ que se celebrará durante la próxima edición de la esperada Festa do Marisco o las jornadas de ‘A cociña do mar’. Además, también han comenzado con las gestiones necesarias para celebrar una nueva Festa da Centola en el mes de noviembre y la campaña de Navidad para diciembre.