El parking de San Vicente suma 12.000 euros en multas y no dispone de proyecto adaptado a la norma

Imagen de un vehículo entrando en el parking en San Vicente do Mar

El parking ubicado en San Vicente do Mar, concretamente en la calle A Barrosa, continúa sin contar con un proyecto adecuado a la normativa urbanística y, por lo tanto, no cuenta con autorización para realizar la actividad económica que llevó a cabo este verano –cerró sus puertas a finales del mes de agosto– y el pasado.

Desde el Concello indican, por tanto, que el expediente que tenía abierto desde hace un año este negocio está cerrado y la resolución municipal establece “que la actuación examinada no puede autorizarse en las condiciones en las que fue planteada. De este modo, cualquier nueva propuesta o proyecto por parte de los propietarios deberá ajustarse “plenamente a la legislación urbanística, a las autorizaciones que sean necesarias y a los informes técnicos correspondientes”.

El alcalde del municipio, José Cacabelos, detalla por tanto que, actualmente, el o los titulares de este espacio no presentaron en el Concello “el proyecto de adaptación de ese terreno a la norma”.

Antecedentes

La polémica con la apertura de este parking comenzó el verano pasado, momento en el que varios vecinos de la zona denunciaron que esta instalación carecía de autorización para llevar a cabo esta actividad. A partir de ahí, se abrió el expediente de disciplina urbanística en el Concello y se tomaron las primeras medidas.

Así, señalan que, el Concello “ha adoptado medidas para que se cumpla la normativa”. Y destacan, entre ellas, tres multas coercitivas impuestas, dos de ellas en agosto del año pasado por valor de mil y 10.000 euros y otra de otros mil euros en el mes de agosto de este año. Estas multas, explican, tienen como finalidad exigir el cumplimiento de las órdenes municipales pero no sustituyen la obligación de cumplir con la ley para llevar a cabo esa práctica económica.

Desde el gobierno municipal indican que continuarán haciendo el seguimiento “que corresponda” y actuarán “con el mismo criterio que en cualquier otro expediente”.

Por otro lado se encuentran los vecinos, quienes han creado la Asociación Medioambiental San Vicente do Mar, para denunciar las prácticas de este parking que, reiteran, no tiene licencia para operar.

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En este sentido, explicaban en el mes de julio, que la resolución del Concello decreta el cese definitivo de la actividad del aparcamiento, así como la demolición de las obras ejecutadas sin título habilitante y la reposición de los terrenos a su estado y configuración inicial.

Desde la asociación no comprenden cómo, a pesar de que todavía se encuentra en plazo para demoler las obras (la resolución llegó en julio y tienen tres meses para llevarlo a cabo) pudieron mantener su actividad este verano teniendo una resolución que pide el cese de la actividad.

Las críticas por parte de los vecinos, cuentan, responden al daño medio ambiental de estas obras, así como a las molestias y ruidos que ocasiona.