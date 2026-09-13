El Concello meco saca a licitación la compra de un vehículo de patrullaje por 42.000 euros

Fachada do Concello de O Grove Mónica Ferreirós

El Concello de O Grove saca a licitación la compra de un vehículo de patrullaje ambiental y costera por un total de 42.000 euros. Tal y como indican en los pliegos, la necesidad de ampliar el parque móvil radica en que actualmente, el servicio de vigilancia de la localidad se encuentra en una situación de “precariedade técnica”.

Entre las características que se solicitan a las empresas que quieran presentar sus ofertas destacan que, por lo menos, el vehículo debe contar 24 meses de garantía.

Además, señalan, que valorarán da forma favorable a la hora de adjudicar el contrato que en el contrato se incluyan los gastos de la primera revisión de mantenimiento a los cuatro años o 60.000 kilómetros y, además, que la marca disponga de un concesionario oficial para llevar a cabo las reparaciones a una distancia inferior a cuarenta kilómetros del municipio.

El pago de esta partida se hace con fondos municipales y también aportados por la Xunta de Galicia. Concretamente, se especifica en la documentación aportada para hacer público el proceso de licitación, el 75% del pago depende de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes del gobierno gallego y, el 25% restante, del propio Concello de O Grove.