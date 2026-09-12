Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Muere un hombre tras ser rescatado del agua en una playa de O Grove

El fallecido fue localizado flotando en el agua y al arenal se trasladó el helicóptero medicalizado

C. Hierro
12/09/2026 17:00
Imagen de archivo del helicóptero medicalizado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Fallece un hombre tras ser rescatado del agua en la playa de Area da Cruz, en O Grove. La víctima, tal y como indican las fuentes oficiales, el suceso se produjo alrededor de las 14:00 horas, momento en el que unos bañistas localizaron a esta persona flotando en el agua.

Estas mismas personas fueron las encargadas de trasladarla hasta la arena y comenzar con los primeras maniobras de reanimación. Según detallan presentes en la zona, entre ellos se encontraba un médico.

Hasta el lugar se desplazaron tanto los servicios de Emerxencias de O Grove, así como agentes de la Guardia Civil y la Policía Local. Además, se trasladó una ambulancia y el helicóptero medicalizado, que aterrizó en el mismo arenal.

Pese a los esfuerzos realizados, primero por los rescatadores y, después, por los sanitarios, no se pudo salvar la vida de este hombre y únicamente confirmaron su fallecimiento.

La persona, indican, era natural de Madrid pero residía en Galicia desde hace años.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620