Muere un hombre tras ser rescatado del agua en una playa de O Grove

Imagen de archivo del helicóptero medicalizado

Fallece un hombre tras ser rescatado del agua en la playa de Area da Cruz, en O Grove. La víctima, tal y como indican las fuentes oficiales, el suceso se produjo alrededor de las 14:00 horas, momento en el que unos bañistas localizaron a esta persona flotando en el agua.

Estas mismas personas fueron las encargadas de trasladarla hasta la arena y comenzar con los primeras maniobras de reanimación. Según detallan presentes en la zona, entre ellos se encontraba un médico.

Hasta el lugar se desplazaron tanto los servicios de Emerxencias de O Grove, así como agentes de la Guardia Civil y la Policía Local. Además, se trasladó una ambulancia y el helicóptero medicalizado, que aterrizó en el mismo arenal.

Pese a los esfuerzos realizados, primero por los rescatadores y, después, por los sanitarios, no se pudo salvar la vida de este hombre y únicamente confirmaron su fallecimiento.

La persona, indican, era natural de Madrid pero residía en Galicia desde hace años.