Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

O Jato Meco lanza una campaña de micromecenazgo para el cuidado y control de las colonias

Las personas se pueden hacer socias por un euro al mes

C. Hierro
11/09/2026 20:21
Cartel de O Jato Meco
Cartel de O Jato Meco
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La asociación sin ánimo de lucro, O Jato Meco, lanza una campaña de micromecenazgo para recaudar fondos que le ayuden a controlar y cuidar las colonias felinas del municipio. Por tan solo un euro al mes, “el precio de medio café”, los interesados pueden hacerse colaboradores de la entidad.

Tal y como detallan en la página a través de la cuál solicitan estas donaciones (www.teaming.net/ojatomeco) la cantidad recibida únicamente se utilizará “para el cuidado y el control de gatos enfermos, heridos o callejeros”.

En particular, indican, lo que se busca es poder castrar al mayor número de animales posibles para así, detallan, evitar camadas no deseadas, mejorar la salud de los gatos y su calidad de vida, reducir el sufrimiento del animal y el abandono.

Actualmente, en la página ya cuentan con más de medio centenar de socios los que, cada mes, aportan ese euro a este fin.

Desde O Jato Meco buscan multiplicar el número de personas que colaboran con esta asociación y reiteran que, a pesar que la cantidad solicitada es reducida, las pequeñas aportaciones sirven para llevar a cabo grandes cambios.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620