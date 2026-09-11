O Jato Meco lanza una campaña de micromecenazgo para el cuidado y control de las colonias

Cartel de O Jato Meco

La asociación sin ánimo de lucro, O Jato Meco, lanza una campaña de micromecenazgo para recaudar fondos que le ayuden a controlar y cuidar las colonias felinas del municipio. Por tan solo un euro al mes, “el precio de medio café”, los interesados pueden hacerse colaboradores de la entidad.

Tal y como detallan en la página a través de la cuál solicitan estas donaciones (www.teaming.net/ojatomeco) la cantidad recibida únicamente se utilizará “para el cuidado y el control de gatos enfermos, heridos o callejeros”.

En particular, indican, lo que se busca es poder castrar al mayor número de animales posibles para así, detallan, evitar camadas no deseadas, mejorar la salud de los gatos y su calidad de vida, reducir el sufrimiento del animal y el abandono.

Actualmente, en la página ya cuentan con más de medio centenar de socios los que, cada mes, aportan ese euro a este fin.

Desde O Jato Meco buscan multiplicar el número de personas que colaboran con esta asociación y reiteran que, a pesar que la cantidad solicitada es reducida, las pequeñas aportaciones sirven para llevar a cabo grandes cambios.