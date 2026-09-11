O Grove abre el plazo para participar en las actividades de “envellecemento activo”

Imagen de archivo del Concello de O Grove Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove abre el plazo de inscripción para participar en una nueva propuesta puesta dirigida a las personas mayores. La actividad, que es totalmente gratuita, se presenta bajo el nombre de “envellecemento activo” y tiene como objetivo que este sector de la población mantenga la mente y el cuerpo estimulados. Además, indican, la iniciativa también permitirá fomentar la creatividad y fomentar las relaciones sociales entre los vecinos y vecinas.

Los interesados en formar parte de este programa ya pueden inscribirse en el local de Vellos Tempos, ubicado en Monte da Vila. Las plazas son limitadas.

Está previsto que puedan hacerse dos grupos. Es por ello que el horario para uno de ellos sería los martes y jueves de diez y media a una y, para el otro, en esa misma franja horaria, pero los miércoles y los viernes.

Esta nueva actividad se une a las muchas que, a partir de este mes de septiembre, ponen en marcha desde el Concello meco. Entre todas ellas destaca el taller de estimulación cognitiva que todavía tiene abierto el plazo de inscripción. En este caso, los interesados en participar en la actividad –que comenzará este martes– tienen que anotarse a través de la sede electrónica o en el propio Concello en horario de nueve a dos de la tarde. Los horarios previstos son los martes y jueves o los miércoles y viernes de nueve a diez y media y de once a doce y media.

Además, a través de la Administración también se puede asistir a clases de gimnasia, de tonificación o incluso de taichí terapéutico.