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O Grove

Emgrobes organiza una gran fiesta infantil con sorteos para celebrar la vuelta al cole

Las actividades son en la Praza do Corgo

C. Hierro
11/09/2026 22:26
Participantes en las actividades organizadas por Emgrobes
Participantes en las actividades organizadas por Emgrobes
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La asociación de comerciantes de O Grove organiza mañana una gran fiesta infantil para celebrar la vuelta al cole. Desde las cinco y media de la tarde y, hasta las siete y media, la Praza do Corgo se convertirá en una gran zona de juegos con hinchables, toros mecánico, actividades con agua, música y animación, para niños y niñas de todas las edades.

Durante la celebración de la fiesta, señalan desde Emgrobes, se llevarán a cabo diferentes sorteos en los que se repartirán entre los presentes un total de 150 euros en vales de compra para gastar en los comercios locales.

Estos bonos se suman a los dos que la entidad ya repartió esta misma semana por valor de cincuenta euros a través de los perfiles de las redes sociales.

Este tipo de iniciativas, que repiten en varias ocasiones a lo largo del año, tienen como objetivo incentivar las compras en las tiendas del municipio.

La asociación

Actualmente, Emgrobes cuenta con más de 140 afiliados entre los que se encuentra establecimientos dedicados a todo tipo de actividades. 

Desde el año 2009 –la asociación se fundó en 1986– José Besada ejerce como presidente. Antes de dirigirla, Besada ya había sido miembro de la directiva durante varios años e incluso ejercido el rol de vicepresidente.

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