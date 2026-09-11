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O Grove

Afasal llena el auditorio de magia, música y poesía en una gala solidaria llena de sorpresas

C. Hierro
11/09/2026 22:15
El auditorio de O Grove acogerá esta charla para las familias
El auditorio de O Grove acogerá esta gala solidaria
Gonzalo Salgado
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La Asociación de Personas con Alzheimer (Afasal) celebra esta tarde, a partir de las ocho y media, una gala benéfica en el Auditorio Municipal. Con el objetivo de recaudar fondos para la entidad –las entradas tienen un precio de cinco euros y durante la jornada de hoy se pueden adquirir directamente en el auditorio– el escenario se llenará de magia, música, teatro y poesía.

El programa comienza momentos antes de la gala con el photocall de la mano de Paco Luna. Mari Cacabelos será la encargada de presentar la celebración en la que actuarán el poeta Queco Fresco, que recitará alguno de sus versos, el grupo de teatro Enxebre y el mago profesional Yago Barral. Además, contará con la actuación de Pablo Gali, cantante que participó el programa musical La Voz en el año 2024.

Todos los participantes se subirán al escenario de forma desinteresada, de la misma manera que trabajará Nico Rozadas como técnico de sonido para que todo salga según lo previsto. Para cerrar la gala la asociación llevará a cabo el “gran sorteo solidario”.

Desde Afasal animan a todos los vecinos y vecinas de O Grove y también de otros municipios a participar en esta gala.

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