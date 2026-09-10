El Concello meco mantiene activo un plan de mantenimiento para todos los parques infantiles

Imagen de archivo del mal estado del parque infantil de San Vicente do Mar en O Grove Cedida

El Concello de O Grove mantiene activo un plan de mantenimiento y conservación de los diferentes parques infantiles ubicados en el municipio.

Tal y como señaló el alcalde de la localidad, José Cacabelos, algunos de los trabajos que ya se llevaron a cabo corresponden, por ejemplo, al cambio del césped artificial en el parque infantil de As Baladas o el repintado y mantenimiento de los columpios que están disponibles en las instalaciones de O Corgo. Otro de los parques en los que se llevaron a cabo trabajos, indicó, fue el de As Besadas.

“Pouco a pouco se van ir revisando todos os columpios e todos os parques infantiles da nosa vila”, señaló el regidor meco.

Todos estos trabajos, cuenta el edil, no se están siendo realizados por personal propio del Concello, si no que cuentan con una empresa de mantenimiento que son los encargados de ejecutarlos.

Vecinos y turistas se quejan del mal estado que presenta el parque infantil ubicado en San Vicente do Mar Más información

Durante los meses de verano fueron varias las denuncias y críticas por parte de vecinos y vecinas y también por parte de turistas sobre el estado de estas instalaciones. Uno de los parques que recibió un mayor número de críticas es el situado en la zona de San Vicente do Mar.