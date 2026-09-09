O Grove acoge una muestra sobre el “arte e humor” del dibujante Antonio Mingote

Un momento de la inauguración de la exposición

La Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey acogió ayer la inauguración de la exposición ‘Arte e humor. O enseño de Antonio Mingote’ de la mano de Afundación. Organizada en colaboración con la Fundación Antonio Mingote, esta muestra recorre la historia a través de la mirada y de los diferentes trabajos del aplaudido dibujante.

Esta iniciativa forma parte del proyecto ‘Corrente cultural’ que considera el arte como un instrumento imprescindible para fomentar el conocimiento y el desarrollo colectivo. Con este tipo de actividades, señalan desde Afundación, les ayudan a impulsar la cultura en Galicia, ampliando la oferta artística en diferentes puntos de la comunidad.

Los interesados en conocer las obras podrán hacerlo, de forma totalmente gratuita, hasta el 9 de octubre en horario de lunes a viernes, hasta el 18 de septiembre, de nueve a dos y media y, a partir del día 21, de diez a una y media y de cuatro a ocho de la tarde.

El acto inaugural contó con la presencia del alcalde de la localidad, José Cacabelos, la concejala de Cultura e Patromonio, Pilar Galiñanes, el coordinador institucional de Abanca en Pontevedra, José Luis Romero, la subdirectora de la oficina de Abanca en O Grove, Cristina Ansede y la coordinadora adjunta del Área de Cultura de Afundación, Paloma Vela.

El homenajeado

Antonio Mingote fue un dibujante, escritor y periodista español que publicó su primer trabajo con tan solo trece años en ‘Gente Menuda’. Compaginó su labor de dibujante con el de periodista y novelista y llegó a publicar más de cuarenta obras, además de participar en el cine, teatro y televisión.