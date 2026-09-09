ForoAcui abre la inscripción para participar en las jornadas organizadas el 1 y 2 de octubre

Una actividad organizada por el ForoAcui

El Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas, ForoAcui, celebrará los próximos 1 y 2 de octubre su vigesimoctava edición en el Auditorio de O Grove.

Actualmente, la organización, tiene abierta la inscripción para todas aquellas personas que estén interesadas en asistir a este evento que tiene, como objetivo, mostrar la realidad y las perspectivas de futuro de la pesca, el marisqueo y la acuicultura en Galicia.

El programa confeccionado para este año, señalan desde la organización, es “especialmente interesante”. Y especifican que entre las cuestiones que se tratarán durante estas dos jornadas destaca la problemática actual del marisqueo, las innovaciones y los nuevos avances en la acuicultura y los efectos del cambio climático sobre las especies y las técnicas de cultivo.

De la misma manera, indican, se presentarán “de primeira man” la experiencia y los proyectos de empresas relevantes en el sector o distintas herramientas a través de las cuáles se están abriendo nuevas posibilidades en ámbitos como la motorización, el análisis de datos, la automatización de procesos o la mejorar de la eficiencia en el sector tanto marítimo como acuícola.

Éxito de asistencia

Como en años anteriores, desde la organización de este foro, esperan que la participación durante ambas jornadas sea numerosa.

Como es habitual, la celebración de este evento coincide en la localidad con la Festa do Marisco, que arrancará el día y se alarga hasta el lunes doce de octubre.

Dorian, Sés y 9Louro encabezan los conciertos del Marisco de O Grove, con once jornadas de música Más información

En esta ocasión, el festejo, además de ofrecer gran variedad de productos del mar a muy buenos precios, presentará conciertos gratuitos de la mano de artista como Dorian, Sés o 9Louro.