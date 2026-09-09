Duarte Correa presenta su último libro en O Grove

Presentación libro de Duarte Correa en O Grove

El profesor, analista y escritor, Duarte Correa, presenta este jueves su último libro en la sala de As Cunchas, del Concello de O Grove. La cita, que tendrá lugar a las siete de la tarde, contará con la presencia del autor y también del portavoz del BNG de la localidad, Anselmo Noia.

La obra, que lleva por título 'O imperialismo no século XXI' propone una reflexión crítica sobre las relaciones de poder que estructuraron históricamente el sistema económico internacional y que, según el autor, continúan presentes hoy bajo nuevas formas.

Entre otras cosas, el libro analiza el papel de la OTAN, el aumento del gasto militar, o la autonomía de la Unión Europea. Asimismo, cuentan, desmonta mitos y muestra al lector realizadas "pouco visibilizadas".

El acto, que está abierto al público de manera totalmente gratuita, se presentará como un formato de pregunta-respuesta. Así, Noia será el encargado de presentarle diferentes cuestiones y Correa de ofrecer una respuesta.

El autor

Duarte Correa es, actualmente, profesor de Xeografía e Historia en el IES Ramón Cabanillas de Cambados. Además, es investigador y ensayista, y colabora regularmente en publicaciones tanto gallegas como internacionales y participa en seminarios y actividades formativas en diferentes puntos de Europa y América Latina.

Su trabajo está centrado, sobre todo, en el análisis de las relaciones internacionales, de las dinámicas geopolíticas, la globalización y las relaciones de dependencia en el sistema económico y político mundial.