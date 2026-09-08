Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El Concello meco contrata a una empresa para eliminar las pintadas en la Aldea de los Grobits

Fátima Pérez
08/09/2026 20:45
Trabajos de limpieza en la Aldea de los Grobits
Trabajos de limpieza en la Aldea de los Grobits
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Concello de O Grove ya está actuando para eliminar las pintadas que se realizaron en la Aldea de los Grobits, en la Illa de A Toxa, el pasado mes de agosto, un espacio que la administración local considera fundamental para atraer al turismo hasta la villa meca.

El gobierno local optó por contratar a una empresa especializada para eliminar estos grafitis que cubrieron una buena parte del mobiliario urbano en este punto. El coste del servicio asciende hasta los 400 euros y la previsión es que los trabajos finalicen en los próximos días.

El interior de la capilla del cementerio de O Grove llena de pintadas

Vandalizan la capilla del cementerio municipal de O Grove: “Me da mucha pena”

Más información

Desde el Concello sentenciaron este acto de vandalismo especialmente al dañar un espacio que mueve a cientos de turistas en A Toxa. “É un dos puntos máis visitados a nivel Galicia no noso concello, así o constatamos polas diferentes plataformas”, apunta el alcalde meco, José Cacabelos. Este pequeño parque infantil se popularizó por su particular similitud con la escenografía de las sagas de películas de ‘El Señor de los Anillos’ o ‘El Hobbit’. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620