El Concello meco contrata a una empresa para eliminar las pintadas en la Aldea de los Grobits

Trabajos de limpieza en la Aldea de los Grobits Cedida

El Concello de O Grove ya está actuando para eliminar las pintadas que se realizaron en la Aldea de los Grobits, en la Illa de A Toxa, el pasado mes de agosto, un espacio que la administración local considera fundamental para atraer al turismo hasta la villa meca.

El gobierno local optó por contratar a una empresa especializada para eliminar estos grafitis que cubrieron una buena parte del mobiliario urbano en este punto. El coste del servicio asciende hasta los 400 euros y la previsión es que los trabajos finalicen en los próximos días.

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Desde el Concello sentenciaron este acto de vandalismo especialmente al dañar un espacio que mueve a cientos de turistas en A Toxa. “É un dos puntos máis visitados a nivel Galicia no noso concello, así o constatamos polas diferentes plataformas”, apunta el alcalde meco, José Cacabelos. Este pequeño parque infantil se popularizó por su particular similitud con la escenografía de las sagas de películas de ‘El Señor de los Anillos’ o ‘El Hobbit’.