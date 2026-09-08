De Rumanía a O Grove: un viaje de 6.000 kilómetros para luchar contra la diabetes tipo 1

El vecino de O Grove, Juan Prieto Cacabelos, durante uno de sus retos Cedida

Desde Rumanía hasta O Grove en bicicleta. Este será el reto al que se enfrentará Juan Prieto Cacabelos para recaudar fondos para la asociación Anedia, destinada a acompañar y mejorar la calidad de vida de niñas, niños y jóvenes que padecen diabetes tipo 1 en Galicia.

Bajo el nombre ‘Kilómetros que Sanan’, Prieto recorrerá desde el próximo 19 de octubre más de 6.000 kilómetros siguiendo las orillas de algunos de los principales ríos europeos, entre ellos el Danubio, el Rin y el Loira, hasta alcanzar el Atlántico en O Grove, la villa natal del ciclista. “Yo nunca había montado en bicicleta hasta que, un día, un amigo me invitó a unirme al Camino Francés y a raíz de ahí, y de lo mucho que lo sufrí, pensé que igual podría ayudar a gente con este tipo de retos deportivos”, cuenta el promotor de esta iniciativa solidaria.

Seis retos completados

En 2021 llevó a cabo su primer desafío aquí en Galicia. Fue completando los siete Caminos de Santiago para Caritas Diocesana de O Grove. Desde entonces ha completado ya cinco aventuras, todas ellas para fines solidarios, y esta será la sexta y también una de las más duras por todo lo que conlleva. “Iré solo porque no tengo gente con tanta disponibilidad de tiempo. Sé que lo voy a pasar muy mal porque me pillará el invierno y la zona de Austria será dura”, explica. Juan cuenta con poder avanzar poco más de 100 kilómetros diarios para completar el reto en unos 50 días como mínimo.

“Los últimos 1.000 kilómetros los recorreré con un amigo desde Irún. Fue precisamente su sobrina de 11 años la que me llevó a destinar los fondos de este desafío a la concienciación sobre la diabetes tipo 1”, narra el ciclista meco.

Así, el próximo 17 de octubre Juan emprenderá su viaje hasta Bucarest (Rumanía) y desde allí se desplazará hasta Constanza, a orillas del mar Negro, para comenzar a pedalear el próximo 19 de octubre. Cada kilómetro pretende servir no solo como desafío deportivo y personal, sino también como una herramienta para dar visibilidad a una patología crónica, sensibilizar a la sociedad y contribuir a la labor que desarrolla la asociación.

Recaudación de fondos

Los fondos los recaudará a través de la plataforma de crowdfunding ‘Mi Grano de Arena’. Su objetivo es llegar a los 6.000 euros, uno por cada kilómetro que recorrerá hasta volver a casa. “Todo el dinero que la gente done a través de esta plataforma irá destinado a la asociación, porque yo soy capaz de sufragar todos los gastos que supone el reto”, aclara Juan, quien ya se prepara para sumar esos kilómetros “que sanan”.