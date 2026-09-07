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Diario de Arousa

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O Grove

O BNG do Grove critica a falta de auxiliares de Policía durante os meses de verán

Redacción Arousa
07/09/2026 20:33
Anselmo Noia, portavoz del BNG de O Grove
Anselmo Noia, portavoz del BNG de O Grove
Gonzalo Salgado
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O BNG do Grove denuncia a falta de seguridade na vila durante todo o verán. O voceiro nacionalista, Anselmo Noia, critica que o rexedor decidise prescindir da contratación dos auxiliares de Policía Local precisamente no período de maior actividade e afluencia de visitantes. Noia considera que a xestión do socialista é nefasta e insiste en que foi o 1 de setembro, e non a primeiros de xullo -como é habitual-, cando se incorporaron axentes auxiliares en prácticas.

Segundo lembra o BNG, a decisión de non realizar estas contratacións a inicios do verán debeuse á necesidade de afrontar o pagamento de arredor de 70.000 euros a antigos auxiliares da Policía Local despois de que os tribunais recoñecesen os seus dereitos laborais tras unhas reclamacións iniciadas en 2019. Algo que tamén achaca á mala xestión laboral do goberno local.

“O Concello tivo que facer fronte a unha obriga económica creada pola súa neglixente maneira de proceder e decidiu saír da fochanca meténdose noutra coa solución de prescindir do novo persoal para a Policía”, insiste o voceiro, quen salienta que había outra opción como buscar os recursos noutras partidas municipais e garantir un servizo que considera esencial.

Segundo os datos manexados pola formación nacionalista, a ratio de axentes recomendada para o municipio meco situaría o cadro necesario nun inspector, un oficial e doce policías, mentres que actualmente hai un número moito máis reducido de efectivos dispoñibles para patrullar e atender as incidencias, según apunta o partido, unha situación que se fai aínda máis complicada no verán, cando a poboación da vila se multiplica. 

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