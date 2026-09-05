La obra en Hortas obliga a cortar la calle en tramos
La actuación comenzará por Terra de Porto, donde el ancho de la vía es de apenas cuatro metros
El alcalde de O Grove, José Cacabelos, avanzó hoy que, a partir de este lunes, comenzarán las obras en la calle Hortas, lo que supondrá que el vial se irá cortando al tráfico por tramos..
El regidor aclara que “os residentes da rúa Hortas sempre van poder acceder entrando e saíndo pola mesma vía, polo mesmo tramo que estea aberto. Pero, loxicamente, o resto dos veciños van ter que buscar outras alternativas para trasladarse do norte ao sur ou do sur ao norte; é dicir, de Terra de Porto a Avenida de Portugal ou de Avenida de Portugal á zona de Terra de Porto, de Rons ou de Virxe das Mareas”. Habrá que buscar alternativas, como “poden ser vía Alexandre Bóveda ou vía Porto Meloxo”.
La calle, en cualquier caso, estará prácticamente cortada en su totalidad durante la ejecución de los trabajos y los desvíos estarán debidamente señalizados.
“Imos empezar polo tramo de Terra de Porto, onde a rúa aí apenas chega a catro metros de ancho. Temos que levantar o firme para cambiar abastecemento de auga, pluviais e fecais e, polo tanto, de tal xeito que non permite a circulación por ese tramo durante a execución da obra”.