La Diputación destina 160.000 euros para renovar las gradas del campamento de A Lanzada

El presidente provincial, Luis López, en una visita en la pasada edición Cedida

La Diputación de Pontevedra aprueba 160.000 euros para contratar las obras de renaturalización de las gradas del Centro Vacacional de A Lanzada. Un espacio que acaba de acoger durante los meses de verano a más de 1.500 niños y niñas de toda la provincia. El objetivo, tal y como explicó el presidente provincial, Luis López, es que “os máis pequenos da casa podan seguir gozando dun espazo único e de actividades lúdicas e deportivas pensadas para eles”.

Actualmente, las gradas de hormigón situadas junto a la pista deportiva se encuentran deterioradas por el paso del tiempo, la humedad y en general los agentes atmosféricos, que han afectado tanto al hormigón como a los elementos metálicos internos. Por esa razón, esta actuación pasa por retirar la estructura existente para construir una nueva que ofrezca mayor seguridad a los usuarios.

La intervención permitirá restituir la funcionalidad de la instalación, eliminar los riesgos derivados de su deterioro y adaptarla a criterios de sostenibilidad, durabilidad y educación ambiental coherentes con los objetivos del Centro Vacacional situado en O Grove.

Por su parte, el diputado de Juventud, Jorge Cubela, asistió hoy a los actos de clausura de los Campamentos A Lanzada, donde se seleccionó a la que será la mascota oficial: el Cormorán Fran. Este fue elaborado por los niños y niñas de la décima edición y pasará a ser la imagen oficial de la edición de 2027 del programa.

En cuanto a datos estadísticos, desde finales del mes de junio hasta mañana, 6 de septiembre, con la última estancia, se contabiliza que han pasado por el campamento un total de 1.540 niños y niñas procedentes de 56 municipios de la provincia.