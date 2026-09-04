Emgrobes confirma que la ocupación creció este verano  gracias al buen tiempo

Visitantes disfrutando del buen tiempo en una terraza del municipio Mónica Ferreirós

La Asociación de Empresarios Emgrobes confirma que la ocupación este verano fue más elevada que en años anteriores gracias al buen tiempo. Por su parte, aseguran que las expectativas para septiembre siguen el mismo camino, al menos durante esta primera quincena.

Para obtener los datos la entidad meca realizó una encuesta entre el sector de la hostelería, así como a titulares de hoteles y apartamentos. Según los consultados, este tiempo veraniego ha influido en la mejora de la ocupación en O Grove, aumentando la media en dos puntos con respecto al año pasado, incluso teniendo en cuenta que durante los últimos diez días de agosto el tiempo empeoró y llegaron las lluvias.

De no haber sido así, consideran que la ocupación habría sido excepcional, y habría superado la media actual de los encuestados, que fue del 91,80 %.

Septiembre un mes irregular

La media prevista actualmente para septiembre parece seguir el mismo camino positivo, sobre todo durante esta primera semana y hasta el día 15, siempre que el tiempo siga acompañando. El sector es consciente de que septiembre es un mes más irregular y muy dependiente de las condiciones meteorológicas, sin embargo la media de ocupación durante esta primera semana ronda el 80 % y la de la primera quincena se sitúa en torno al 70 %.

Con todo, desde la asociación aseguran estar satisfechos pese a reconocer que en O Grove todavía “hai moito que mellorar” como la falta de aparcamiento.