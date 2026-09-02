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Llegada al Náutico
O Grove

Furor en O Grove por la llegada de Carlos Ares y Leiva al Náutico

Ofrecen un concierto en el conocido local de San Vicente

Olalla Bouza
02/09/2026 20:48

La llegada de Carlos Ares y Leiva al Náutico fue apoteósica, con numerosos fans haciéndoles la espera, armados con sus discos para que se los firmasen. Ambos llegaron en un mini autobús amarillo, repartiendo sonrisas y charlando con sus seguidores, dispuestos a poner toda su energía en que O Grove no olvide el concierto en el establecimiento de San Vicente, que no renuncia a seguir haciendo el verano eterno.