Furor en O Grove por la llegada de Carlos Ares y Leiva al Náutico

La llegada de Carlos Ares y Leiva al Náutico fue apoteósica, con numerosos fans haciéndoles la espera, armados con sus discos para que se los firmasen. Ambos llegaron en un mini autobús amarillo, repartiendo sonrisas y charlando con sus seguidores, dispuestos a poner toda su energía en que O Grove no olvide el concierto en el establecimiento de San Vicente, que no renuncia a seguir haciendo el verano eterno.