El muralista Yoseba MP recrear en O Grove la vista del barrio de Confín a principio de los 40

La vista del barrio de Confín desde el mar de Peralto a principio de los años 40 Cedida

El muralista Joseba Muruzábal, más conocido como Yoseba MP, vuelve a dejar su huella en Arousa. En esta ocasión lo hace en el municipio de O Grove y gracias a una iniciativa privada de una familia meca para recrear la vista del barrio de Confín desde el mar de Peralto a principio de los años 40.

El artista de Cambre afincado en Santiago está trabajando en la fachada de un edifico de tres plantas situado en la rúa Castelao. Joseba asegura que desde que comenzó su obra fueron muchos los vecinos que se interesaron en saber qué era lo que trataba de representar, a lo que él contestaba: “estoy pintando lo que desde aquí se podía ver”. Y es que efectivamente el artista aunque valoró trabajar en una imagen de las trabajadoras de A Toxa, optó finalmente por representar las vistas de la ría. Eso sí, hace más de 80 años y sin edificios de por medio.

Joseba saltó a la fama, entre otras cosas, por sus ‘Superabuelas’, esas pinturas que tratan de representar la estereotípica abuela de Galicia y que se pueden encontrar en las fachadas de distintas localidades. Además, también participó en diferentes festivales de muralismo como el Viladomar en Rianxo.

Joseba adelanta que este mural meco estará terminado ya la próxima semana.