Decomisan en O Grove más de 430 kilos de marisco en un control rutinario

Los kilos de marisco que intervino la Guardia Civil Cedida

La Guardia Civil de O Grove decomisó esta madrugada 434 kilos de marisco que estaba siendo transportado en una furgoneta isotérmica sin documentación para acreditar la trazabilidad y procedencia de los productos.

Fue durante un servicio de vigilancia y control, en la PO-316 (O Grove), cuando los agentes detuvieron al vehículo y localizaron en su interior un cargamento de 249 kilos de berberecho, 107 kilos de almeja babosa y 78 kilos de almeja japónica. El conductor no disponía de la documentación necesaria para acreditar la trazabilidad y procedencia de los productos transportados, pero aseguró que la mercancía tenía como destino una empresa meca.

Ante la falta de acreditación, los agentes procedieron al decomiso preventivo del marisco, que fue trasladado a la lonja de O Grove, donde quedó depositado y precintado a disposición de los servicios veterinarios de la Xunta de Galicia para realizar las correspondientes comprobaciones sanitarias.

Infracción en materia de comercialización

Esta actuación se enmarca en los controles que realiza la Guardia Civil para garantizar que los productos procedentes de la pesca y el marisqueo cumplen los requisitos establecidos en materia de documentación, identificación, origen y trazabilidad.

Los hechos podrían ser constitutivos de una infracción grave en materia de comercialización de productos pesqueros.