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O Grove

O Grove abre inscripciones para su plan madruga 

El plazo estará abierto hasta el 31 de mayo y la cuota será de 30 euros al mes

Fátima Pérez
01/09/2026 13:21
CEIP Valle-Inclán de O Grove
CEIP Valle-Inclán de O Grove
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El Concello de O Grove abre el plazo de inscripción para el Programa Madruga del CEIP Valle-Inclán, un servicio de conciliación familiar y laboral que ofrece atención al alumnado antes del inicio de la jornada lectiva.

El plazo estará abierto hasta el 31 de mayo y la cuota será de 30 euros al mes. Las familias numerosas, las monoparentales y las familias que inscriban a más de un miembro, contarán con un descuento del 20%.

Las solicitudes se podrán entregar presencialmente en el registro del Concello de O Grove, de 9:00 a 14:00 horas, o a través de la Sede Electrónica. Además se deberá entregar el libro de familia, el título de familia numerosa, si fuera el caso, o la documentación que acredite la situación de familia monoparental u otras circunstancias.

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