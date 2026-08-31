Emgrobes sorteará 150 euros en vales de compra con motivo de su campaña de Volta ao Cole

Presentación de la campaña Cedida

La asociación de comerciantes y empresarios, Emgrobes, presentó su campaña de Volta ao Cole, en la que sortearán 150 euros en vales para gastar en los negocios adheridos. Hasta el día 13 de septiembre, todas aquellas personas que realicen compras en el comercio local recibirán una invitación para una fiesta infantil y familiar en la Praza de O Corgo, a partir de las 17:30 horas, que tendrá lugar el mismo día de conclusión de la campaña. Será allí donde se realice el sorteo.

En total, entre los más de 80 establecimientos participantes en la campaña se repartieron en torno a unas 3.000 invitaciones, que Emgrobes confía en entregar teniendo en cuenta el éxito de ediciones anteriores.

Por otro lado, a través de sus redes sociales, la asociación organizará otro sorteo adicional con el que también incentivar las compras.

En la presentación de la campaña estuvieron presentes el presidente de Emgrobes, José Besada, el alcalde de O Grove, José Cacabelos, el diputado provincial, Javier Tourís, y el director general de Comercio de la Xunta, Gabriel Alén. Este último destacó la importancia de impulsar iniciativas como esta que apuestan por impulsar el comercio local en momentos claves del año, como es el inicio del curso escolar.

Asimismo, el director general aprovechó para recordar que las ayudas a estas asociaciones –de la que Emgrobes fue beneficiaria para llevar a cabo esta iniciativa– favorecieron a un total de 18 entidades, con una inversión total próxima a los 733.000 euros.