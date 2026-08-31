El BNG critica el inicio de las obras en Hortos y Cacabelos asegura que hará una reunión informativa

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El BNG de O Grove denuncia el inicio de las obras de reforma de la Rúa Hortos después de que este lunes por la mañana se identificasen varios operarios en la zona, un escenario que también alertó a los vecinos ya que, cuando se anunció la actuación, desde el gobierno municipal se prometió una reunión informativa de la misma. Sin embargo, ante este despertar de críticas, el alcalde, José Cacabelos, asegura que la intención sigue siendo organizar un encuentro con los vecinos.

“Agora mesmo estanse facendo os traballos previos de sinalización de arquetas e preparación de todo o material”, explica el primer edil. “Desde logo teño planificada unha charla cos veciños”, afirma, apuntando que la reunión será esta misma semana en el local de Club de Remo Mecos. “Os veciños de Hortos van estar totalmente informados da obra que se vai a executar, como se vai facer e os prazos”.

Por su parte, desde el Bloque cuestionan el momento en que finalmente comienzan los trabajos, destacando que durante los últimos meses el Concello alegó problemas relacionados con el mal tiempo como una justificación de los atrasos, “mais agora os traballos teñen un prazo de dous meses e a súa execución vai coincidir coa chegada do outono”, apuntan.

Para los nacionalistas esta situación es consecuencia de una “continua improvisación” del gobierno local, que consideran que está actuando sin una planificación adecuada. “Levamos moito tempo esperando. Hai que lembrar que as obras foron licitadas dúas veces e, finalmente, comenzan agora sen unha explicación clara á veciñana e entrando nun período meteorolóxico pouco favorable”, en palabras del portavoz del BNG de O Grove, Anselmo Noia.