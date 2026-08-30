Dos empresas optan al contrato de 2,6 millones de euros para la reforma integral de Luis A. Mestre

Imagen de la calle Luis Antonio Mestre en O Grove Mónica Ferreirós

La ansiada y demandada reforma integral y humanización de la céntrica calle Luis Antonio Mestre de O Grove está un poco más cerca de poder materializarse. En julio la Xunta autorizó la licitación de la obra, que ha recibido las ofertas de dos empresas: Movimientos de áridos y Construcciones de Arosa SL (Marconsa) y UTE Proyecon Fechi, formada por Proyecon Galicia SA y Construcciones Fechi SLU.

Cabe recordar que la Xunta aportará el 65% de los fondos, mientras que el Concello aportará el restante a través del Plan Extra de la Diputación, para renovar una de las principales arterias de entrada al centro urbano meco, cuya vía estaba muy dañada y con recurrentes demandas de mejora por parte del Ayuntamiento y vecinos.

Las obras tienen un plazo de ejecución de ocho meses, transformando una carretera convencional en una vía urbana de carácter municipal que priorice al peatón, mejore la accesibilidad, ordene el espacio público y cree un entorno urbano de calidad que contribuya a la mejora de la habitabilidad y la cohesión social del barrio.

Así, los trabajos incluyen la demolición de las aceras, bordillos y pavimentos existentes, así como el aporte de zahorra artificial para nivelar el rasante. Posteriormente, sobre esta nueva base se ejecutará una plataforma única con zonas de tránsito peatonales en hormigón de color vinculadas a las fachadas, colocando una banda de piedra de granito que actúe de transición entre el hormigón y las fachadas. También, se harán carriles de circulación rodada en doble sentido.

El diseño incorpora, además, una franja destinada a servicios múltiples como contenedores, aparcamiento, zonas verdes, mobiliario y más. Además, se dispondrá pavimento de piedra de granito en la Praza da Fonte do Galo y Praza de Arriba.

Por otro lado, se ejecutará la renovación integral de las redes de saneamiento, pluviales y abastecimiento, y a mayores se instalará una nueva red de riego para zonas verdes. También, se sustituirá el sistema de alumbrado público actual por luminarias LED de bajo consumo y se colocará un cuadro eléctrico con gestión inteligente.

Asimismo, se procederá al soterramiento de las líneas de baja tensión y de las redes de telecomunicaciones. Finalmente, se instalará nuevo mobiliario urbano como bancos, papeleras y aparcabicicletas, así como la señalización vertical y horizontal; y se crearán varios espacios verdes.