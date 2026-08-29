Dorian, Sés y 9Louro encabezan los conciertos del Marisco de O Grove, con once jornadas de música

El Concello presentó esta mañana el programa musical Cedida

El Concello de O Grove presentó la propuesta musical que acompañará a la siempre apetitosa oferta gastronómica de la Festa do Marisco. Una programación de conciertos que ofrecerá once jornadas ininterrumpidas de actuaciones en directo bajo la carpa de O Corgo. Así lo anunció ayer el alcalde meco, José Cacabelos, que recalcó el objetivo de contar con un festival con opciones para todos los grupos de edad y gustos musicales, formando así un cartel que combina la apuesta por las formaciones locales con referentes a nivel gallego, nacional e, incluso, internacional, gracias a la banda de rock alternativo Ocean Colour Scene.

En total, la inversión asciende a 240.000 euros y el festival se llevará a cabo en las noches del 1 al 11 de octubre, ya que este año la cita gastronómica se despedirá el lunes 12, al coincidir con el festivo nacional por el Día del Pilar. Asimismo, Cacabelos recalcó que las actuaciones no se prolongarán más allá de medianoche entre semana y, como límite, hasta las 2:30 horas en fin de semana, tras la polémica surgida el pasado año por el excesivo volumen de la carpa de los conciertos.

Nombre a nombre

En cuanto al programa, arrancará el jueves 1 de octubre de la mano de un grupo local, Os Firrás, que dará paso el viernes a 9Louro, uno de los grandes referentes de la nueva escena urbana gallega. Pensado para atraer al público más joven, O Grove confía en el muradano para una jornada que tradicionalmente se ha dedicado a este segmento del público por su explosión este año gracias a su segundo álbum, ‘Amorrer’. Además, estará acomparado por el DJ grovense DJOW.

El grupo británico Ocean Colour Scene, “moi coñecido nos 90 e nos anos 2000” será el protagonista de la jornada del sábado 3, acompañado por el también DJ local Nanein. Así, el primer fin de semana concluirá con una jornada dominical destinado a la música gallega con las actuaciones de la cantautora Sés y del grupo meco Cinco en Zocas.

La sigueinte semana arrancará también con acento grovense gracias a Arrobadeviño (lunes 5), que dará paso a David Chiquillo e Lote (martes 6), A Banda do Sequío (miércoles 7) y Caballito (jueves 8).

La traca final será el fin de semana del 9 al 11, que contará con las actuaciones de más renombre a nivel nacional. El viernes el protagonismo recaerá en Sanguijuelas del Guadiana, recientemente refrendado con su reconocimiento como Mejor Nuevo Artista en los Premios de la Academia de la Música, que estará acompañado por Fla-Meco.

El sábado correrá a cargo de Carlos Sadness, consagrado ya en el panorama musical español, que ofrecerá su característico indie pop en una jornada que completará Manu TF DJ.

El broche final será el domingo, que contará con Freshkiños y, como gran reclamo, a Dorian, uno de los máximos referentes del indie rock a nivel nacional, que será además la única de las formaciones que ya sabe los que es actuar en el Marisco.